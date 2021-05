Repubblica, Azzi: "Differenza reti da record, questo Napoli merita la Champions!"

Marco Azzi, firma di Repubblica, ha commentato su Twitter la vittoria degli azzurri sull'Udinese: "Il Napoli ha vinto in campionato 23 partite su 36 e ha una differenza reti da record: +43. Questo dicono le statistiche, con il fiore all'occhiello dei 100 gol segnati in stagione. Per risultati, organizzazione e qualità di gioco la Champions sarebbe meritatissima"

Il #Napoli ha vinto in campionato 23 partite su 36 e ha una differenza reti da record: +43. Questo dicono le statistiche, con il fiore all'occhiello dei 100 gol segnati in stagione. Per risultati, organizzazione e qualità di gioco la Champions sarebbe meritatissima #NapoliUdinese pic.twitter.com/nSTTWPfrPz — Marco Azzi (@marcoazzi66) May 11, 2021