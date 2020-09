Sportitalia - Clamoroso: il dirigente del pasticcio Diawara pronto a firmare per l'Hellas

La Roma ha perso la prima di campionato 3-0 a tavolino a Verona per l'irregolarità nella lista dei calciatori. C'è una clamorosa coincidenza raccontata dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, su Twitter: "Clamoroso: Pantaleo Longo, il dirigente della Roma che ha lasciato il club dopo il pasticcio Diawara con conseguente 3-0 a tavolino per l'Hellas Verona, sarebbe in procinto di firmare con.... l'Hellas Verona".

