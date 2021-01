Ibrahimovic dopo la rissa con Lukaku: "Nel mio mondo non c'è posto per il razzismo"

La "rissa" nel corso di Inter-Milan di Coppa Italia di ieri, ha attirato gli sguardi interessati di tutto il mondo ma Zlatan Ibrahimovic, dopo le frasi ghignate nei confronti di Lukaku, ha voluto chiarire tramite i propri canali social che non c'è spazio per il razzismo nel suo mondo. Un messaggio che in italiano suona: "Nel mondo di Zlatan non c'è spazio per il razzismo. Siamo tutti un'unica razza, siamo uguali. Siamo tutti calciatori, solo alcuni migliori di altri"