Icardi-Wanda Nara, pace fatta? Il post dell'attaccante non lascia dubbi

Mauro Icardi e Wanda Nara fanno pace, o così pare. L'attaccante del PSG - assente ieri sera in Champions - ha scelto Instagram per comunicare la buona notizia e far intendere la riappacificazione: "Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano". Il tutto, dopo che nelle ultime ore il rapporto in crisi (o presunto tale) con la compagna aveva pesantemente condizionato la sfera lavorativa del giocatore. Non resta adesso che aspettare il prossimo capitolo...