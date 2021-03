Il Marsiglia di Sampaoli vince, Milik esulta: "È bello tornare alla vittoria"

L’Olympique Marsiglia vince 1-0 contro il Rennes nel recupero della 22^ giornata di Ligue 1. Buona la prima del nuovo tecnico Jorge Sampaoli subentrato André Villas-Boas sulla panchina del club transalpino. Arkadiusz Milik, in campo per 71 minuti, ha festeggiato la vittoria sui social. Questo il post dell'ex attaccante del Napoli: "È bello tornare alla vittoria. Forza Om!"

C'est beau de revenir à la victoire. Allez l’OM ️



Nice to come back to win. Allez l’OM ️



Miło znów wrócić na ścieżkę zwycięstw. Allez l’OM ️ pic.twitter.com/7n1EfLSeBE