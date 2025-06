Il Napoli fa l'in bocca al lupo a Natan per la carriera: arriva la risposta sui social

vedi letture

"La SSC Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore Natan Bernardo de Souza. A Natan va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva". Con questo comunicato il Napoli ha annunciato l'addio di Natan.

Il difensore brasiliano, che al Napoli ha vissuto una sola sfortunata stagione, è da oggi ufficialmente un nuovo calciatore del Real Betis. Il giocatore ha risposto al comunicato del club azzurro, che gli faceva l'in bocca al lupo, così: "Grazie mille".