Il parere di Ziliani: "Lozano meglio di James e Pepè per quattro motivi"

"Mio parere personale. Lozano per il Napoli è meglio di James e di Pépé. Per il ruolo che ricopre, per i gol che assicura, per il prezzo (alto ma non altissimo), per il suo valore assoluto". Lo scrive su Twitter il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani a proposito della trattativa per Lozano, calciatore messicano del Psv che piace tanto al Napoli.