Il punto di Chiariello su mercato e liste: "Se Mazzocchi resta, centrocampista solo se Under"

Il punto di Chiariello su mercato e liste: "Se Mazzocchi resta, centrocampista solo se Under"
Oggi alle 17:00Dai social
di Antonio Noto

Il giornalista Umberto Chiariello, attraverso il proprio account X, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, dando uno sguardo alle liste: "Se, come pare, Conte ha dato il consenso a trattenere Mazzocchi - perlomeno fino a gennaio - come vice-Di Lorenzo, tradotto, significa:

A) Niente Juanlu;
B) Zanoli all’Udinese;
C) Lukaku fuori da tutte le liste (quella Italia fino al 1 gennaio);
D) Niente Brescianini o altro centrocampista over vice-Anguissa (ovemai, solo under)".