Il Roma, Scotto: "Le big sfruttano gli episodi, questo Napoli lo sta diventando"

Il Napoli travolge il Cagliari in trasferta con un sonoro 4-0 e dopo un anno e mezzo torna a vincere tre partite consecutivamente. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive:

"Il risultato fa sembrare la partita diversa da come è andata: il Napoli ha fatto gol nel momento più complicato e Meret - il vero migliore in campo - ha permesso alla qualità degli azzurri di venire fuori e vincere con ampio merito. Le grandi squadre sanno sfruttare gli episodi a proprio favore, e questo Napoli di Conte sta correndo per diventare grande prima possibile. Finalmente il tabù del maledetto "filotto" è stato sfatato al primo colpo: si spera sia un segnale positivo, un buon auspicio".