Il Saint Etienne torna in Ligue 2 dopo 18 anni. L'ex Ghoulam: "Triste per il mio club del cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Auxerre si impone ai rigori e conquista la Ligue 1 ai danni del Saint Etienne, che dopo ben 18 anni torna in Ligue 2. I tifosi del Les Verts hanno preso decisamente male la retrocessione e dopo il fischio finale hanno invaso il terreno di gioco lanciando fumogeni contro la dirigenza in tribuna. Affranto per la retrocessione l'ex della storica squadra francese Faouzi Ghoulam, che scrive su Twitter: "Sono triste oggi per il Saint Etienne e i verdi, il mio club del cuore scende in lega 2, è una brutta notizia per noi, ma so che torneremo ancora più forti. Forza Verdi".