Impressionante Koulibaly: dal 2014 il migliore in Serie A per contrasti e recupero palloni

Su Twitter il portale Opta riporta le cifre impressionanti in Serie A del difensore senegalese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Statistiche impressionanti per Kalidou Koulibaly. Su Twitter il portale Opta riporta le cifre impressionanti in Serie A del difensore senegalese: "Dal suo approdo al Napoli (2014/15), Kalidou Koulibaly è stato il giocatore di movimento ad aver completato più passaggi (14528), vinto più contrasti (344) e recuperato più palloni (1716) in SerieA. Colosso"

1 - Dal suo approdo al Napoli (2014/15), Kalidou #Koulibaly è stato il giocatore di movimento ad aver completato più passaggi (14528), vinto più contrasti (344) e recuperato più palloni (1716) in #SerieA. Colosso. pic.twitter.com/dVhwfBCqiJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 13, 2022

.