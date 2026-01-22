Insigne, messaggio social (anche al Napoli?): "Mai mollare, ma crederci sempre"

Insigne, messaggio social (anche al Napoli?): "Mai mollare, ma crederci sempre"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:00Dai social
di Pierpaolo Matrone

Corre, suda e manda un messaggio chiaro: “Mai mollare ma crederci sempre”. Lorenzo Insigne è ancora svincolato e sui social mostra una condizione fisica impeccabile, alimentando le voci su un possibile ritorno a casa.

Con Lang e Lucca in uscita e la necessità di rinforzare l’attacco a gennaio, l’idea stuzzica tifosi e addetti ai lavori. Per ora è solo un desiderio che aleggia, ma l’ex capitano non ha smesso di crederci.