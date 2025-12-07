Rai, Perillo: "In piena emergenza, prova da grande squadra! Napoli superbo"

Il Napoli è insuperabile allo Stadio Diego Armando Maradona! La squadra di Antonio Conte blinda l'imbattibilità in casa nel 2025 battendo anche la Juventus di Luciano Spalletti: finisce 2-1 con la doppietta di Hojlund che risponde al pari di Yildiz. Gli azzurri sanciscono il settimo successo interno consecutivo contro i bianconeri e ritornano in testa alla classifica.

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita: "Solo una grande squadra può sfoderare in piena emergenza infortuni una prestazione come quella che il Napoli ha regalato al Maradona contro la Juve. Gli azzurri sono stati superbi per intensità, grinta, coraggio, voglia di lottare su ogni pallone. Meritatissimi questi tre punti, che proiettano i campioni d’Italia sempre più su in classifica. Particolare nota di merito per Hojlund, autore di una splendida doppietta. Tra i migliori un insuperabile Rrahamani, un indomito McTominay e un fantastico Neres, che spesso ha fatto stropicciare gli occhi".