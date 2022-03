Italia, Bonucci dà la carica: "Un grande gruppo. Un solo obiettivo. Per voi e per noi"

Il difensore della Nazionale, Leonardo Bonucci, ha suonato la carica con un post sul proprio profilo Twitter.

In vista della sfida di giovedì contro la Macedonia del Nord, valida per la prima gara di playoff per l'accesso al Mondiale in Qatar, il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci ha suonato la carica con un post sul proprio profilo Twitter: "Un grande Gruppo. Un solo obiettivo. Con entusiasmo. Per voi, per noi".