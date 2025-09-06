Italia, Politano suona la carica: "Ferocia, serietà, appartenenza. Ora vietato rallentare"

di Antonio Noto

L'Italia del nuovo ct Gattuso convince all'esordio del tecnico ex Napoli travolgendo nella ripresa l'Estonia 5-0 nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali. Tra i migliori in campo l'esterno offensivo del Napoli Matteo Politano, autore anche di un assist all'ex compagno di squadra Giacomo Raspadori.

Al termine della gara, l'attaccante azzurro ha commentato la vittoria sul proprio account Instagram: "Ferocia, serietà, appartenenza. Siamo ripartiti così. Adesso vietato rallentare".