Juan Jesus sui social: "Faremo del nostro meglio per una grande stagione"

Parla da leader Juan Jesus. Lo fa con un post sui social dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro: "Quindicesimo ritiro finito. Anni di sudore e sacrificio, sempre con la stessa fame di vincere e migliorarmi. Grazie ai tifosi per l’energia e il sostegno, avremo bisogno del vostro supporto in tutte le partite.

Ora testa alta e cuore caldo: il campionato inizia adesso, faremo il nostro meglio per fare una grande stagione. E grazie a te amore, la tua presenza in questi giorni ha reso questo ritiro speciale e mi ha dato la forza e serenità per chiuderlo al massimo".