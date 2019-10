Kiss Kiss, De Luca: "Il rigore non dato penalizza il Napoli 4 volte"

Il giornalista Diego De Luca, su Twitter ha detto la sua sul mancato rigore per il Napoli: "Ci sono partite che puoi vincere se l’arbitro applica il regolamento. Poi ci sono i soliti errori perché non la chiudi prima. Ma il rigore non dato penalizza il Napoli 4 volte. Mancato possibile terzo goal ma comunque vantaggio, pareggio, due espulsi. Che brutto".

