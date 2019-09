Koulibaly esulta sui social: "Notte magica, ma dobbiamo restare concentrati!"

Kalidou Koulibaly tra i protagonisti indiscussi della serata del San Paolo. Cosi il difensore azzurro ha commentato attraverso i social: "Notte magica. Ma dobbiamo restare concentrati e lavorare sempre più forte".

Notte magica. Ma dobbiamo restare concentrati e lavorare sempre più forte



Une nuit magique. Mais nous devons rester concentrés et travailler de plus en plus dur



