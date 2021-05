Koulibaly saluta Gattuso: “Grazie per tutto, avrò sempre stima per te”

Kalidou Koulibaly saluta Rino Gattuso. Il difensore del Napoli, attraverso un post sul suo profilo social ringrazia e augura il meglio all’ex tecnico del Napoli, da oggi ufficialmente nuovo allenatore della Fiorentina: “Grazie per tutto Mister Gattuso, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore”.

