L’amore di De Giovanni tra i veleni social: “-1, e allora? Forti, senza debiti, identitari! Ti amo!”

vedi letture

Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso del Napoli, tramite i suoi account social ha lanciato un messaggio d'amore tutto azzurro in questo momento della stagione molto delicato: "E allora? Secondi a un punto, con uno scontro diretto da giocare in casa. Chi non avrebbe firmato, quest’estate, per essere in questa posizione a questo punto del campionato? Forti, fortissimi. Col quinto monte ingaggi, senza debiti finanziari, con il nostro tifo identitario e un allenatore del sud. Legati a una terra e a una maglia.

Ti amo. Perfino quando vinci. Figurati adesso. E sono mille volte orgoglioso di te. Non ti cambierei mai con nessun’altra squadra. Grazie di tutto l’azzurro che metti nella mia vita, e grazie anche per tutti i risvegli difficili che mi regali. È tutto amore. È solo amore".