La carica di De Bruyne sui social: "Minuti nelle gambe e felice per i primi gol"

Il Napoli quest'oggi ha vinto la sua seconda amichevole della preparazione estiva battendo il Girona per 3-2. Il successo porta la firma di Kevin De Bruyne che, dopo aver servito l'assist a Di Lorenzo, ha trovato il suo primo gol con la maglia azzurra per poi firmare anche la doppietta personale. Così la stella belga ha suonato la carica sui suoi profili social: "Più minuti nelle gambe.

Felice di aver segnato i miei primi gol per il club". Di seguito il post.