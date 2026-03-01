Foto "Il re è tornato!", Kvara celebra il ritorno al gol di Lukaku

Romelu Lukaku si prende la scena a Verona e diventa l’eroe della serata, tornando al gol dopo mesi difficili e rompendo un lungo digiuno realizzativo. Al fischio finale l’attaccante belga non trattiene l’emozione e scoppia in lacrime, dedicando il momento alla memoria del padre scomparso, in un’immagine che ha colpito profondamente tifosi e compagni. Una rete pesantissima, non solo per il risultato, ma anche per il significato personale che porta con sé.

Subito dopo la gara, Lukaku ha condiviso su Instagram le immagini della serata, dedicando la vittoria al papà e ricevendo un’ondata di affetto nei commenti. Tra i messaggi spicca quello di Khvicha Kvaratskhelia, che ha scritto “The king is back”, ovvero “Il re è tornato”, celebrando il ritorno al gol dell'ex compagno. Un segnale forte, dentro e fuori dal campo, che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per l’attaccante belga.