La Fiorentina attacca Chiesa sui social: “Eccola Tania Cagnotto"

"Eccola Tania Cagnotto". È la voce di Stefano Bizzotto ma nel video del profilo Tik Tok della Fiorentina le immagini mostrano il fallo di Nikola Milenkovic ai danni di Federico Chiesa che ha portato Sozza a comminare l'espulsione ai danni del serbo. Tradotto, l'accusa è chiara: "Chiesa è un tuffatore". L'ex viola già in passato aveva ricevuto questo appellativo da tifosi avversari ma anche da allenatori, come Gasperini in un Fiorentina-Atalanta. Questa volta però è l'account ufficiale di un club di A ad "accusare" il giocatore, anzi la propria ex stella con un video che non lascia spazio a dubbi e che è destinato a far discutere.