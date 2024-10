La gioia di Caprile sui social: "Un’altra vittoria, sempre uniti. Che gruppo!”

Il Napoli supera il Lecce in casa per 1-0 in una partita al cardiopalma e si piazza in testa alla classifica con momentaneamente cinque punti di vantaggio sulla seconda. Così il portiere azzurro Elia Caprile, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha celebrato il successo: "Un’altra vittoria, sempre uniti, tutti insieme. Che gruppo!".