La gioia di Gaetano sui social: "Non c’è modo migliore di tornare in campo"

Primi minuti in campionato per Gianluca Gaetano e seconda rete in Serie A per il centrocampista del Napoli. L'azzurro, autore del terzo gol a Lecce, ha esultato sui social al termine del match: "Non c'è modo migliore di tornare in campo. Contento per il gol e la grande prestazione di squadra. Forza Napoli sempre".