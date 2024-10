La grinta di Politano sui social: "Vincere gare complicate è segno dei gruppi forti"

Il Napoli supera il Lecce in casa per 1-0 in una partita al cardiopalma e si piazza in testa alla classifica con momentaneamente cinque punti di vantaggio sulla seconda. Così l'attaccante azzurro Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha celebrato il successo: "Vincere le partite che si complicano è la caratteristica dei gruppi forti. Forza Napoli, avanti così".