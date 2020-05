La Lega celebra Insigne e Mertens: "Due campioni hanno aiutato una vittima di bullismo"

Il calcio è sceso in campo per sostenere Umberto, 13 anni, il ragazzo vittima di bullismo. La Lega di Serie A ha celebrato sui social il loro gesto, l'invito a casa Mertens del ragazzo e la maglia firmata anche dal capitano del Napoli. Un bel post per i due campioni protagonisti di una bella doppietta.

Un invito a casa di @dries_mertens14 ed uno agli allenamenti con @Lor_Insigne. E' il gesto d'affetto e di solidarietà che i due campioni hanno voluto regalare al piccolo Umberto, 13 anni, che alcuni giorni fa è stato vittima di un gravissimo episodio di bullismo.#WeAreCalcio pic.twitter.com/2rJfDmYdVP — Lega Serie A (@SerieA) May 19, 2020