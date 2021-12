La promessa di Ounas: “Deluso per il ko, ma ricaricheremo le batterie e torneremo più forti!”

All’indomani della clamorosa sconfitta casalinga contro lo Spezia, Adam Ounas ha postato un messaggio sui social. L’algerino, entrato nella ripresa contro i liguri, fa una promessa in vista del prossimo anno: “Deluso di non aver vinto l’ultima partita in casa prima della pausa invernale. Ma ricaricheremo le batterie e torneremo più forti! Grazie per il vostro supporto”. Di seguito lo scatto.