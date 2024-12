Lady Mario Rui: "Napoli è casa nostra, una grande emozione: grazie per questi anni straordinari"

vedi letture

Mario Rui saluta Napoli. Risoluzione del contratto, ieri ufficiale, e lettera social per dire grazie ai tifosi e al club. Ma sui social si è espressa anche la sua dolce metà che ha speso parole d'elogio per la città e l'esperienza vissuta a Napoli.

"Napoli non è stata solo una città, ma una casa. Qui è nata nostra figlia, un dono speciale che resterà per sempre legato a questa città unica. I nostri figli sono cresciuti tra il calore del popolo, i colori e la magia di Napoli, circondati da un affetto che non ha eguali. Grazie per aver reso questi anni così straordinari, per averci fatto sentire parte di una grande famiglia e per aver accompagnato la nostra storia con amore e rispetto. Napoli non sarà mai solo un luogo: è una sensazione, un’emozione che ci accompagnerà ovunque andremo. Questa città sarà per sempre nel nostro cuore. Con affetto infinito, Renata", le sue parole sui social.