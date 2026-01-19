Lang-Galatasaray, Moretto: "Operazione prossima alla chiusura"

Lang-Galatasaray, Moretto: "Operazione prossima alla chiusura"TuttoNapoli.net
Oggi alle 12:30Dai social
di Arturo Minervini

Noa Lang al Galatasaray: arrivano molteplici conferme su un'operazione ormai vicina alla fumata bianca. Dopo averne parlato nella serata di domenica, l'esperto Matteo Moretto ha pubblicato un rapido, ma significativo, aggiornamento sull'affare.

"Operazione prossima alla chiusura" scrive infatti Moretto su X. 