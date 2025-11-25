“Leao è la ua***ra di Insigne": Cassano approva e rilancia: "Può pulire i piedi a Lorenzo"

Antonio Cassano, nel suo stile incontenibile, ha infiammato anche il palco del Palapartenope durante la tappa del Viva el Futebol Tour, dove era ospite Lorenzo Insigne. Nel corso dell’evento, FantAntonio si è lasciato andare a un siparietto diventato subito virale sui social. Parlava dei paragoni tra Rafael Leao e Lorenzo Insigne quando, provocato da una voce dalla platea che urlava “Leao è la ua***ra di Insigne”, ha rilanciato la dose.

Cassano, infatti, si è schierato senza esitazioni dalla parte dell’ex capitano del Napoli: “Leao gli pulisce i piedi a Lorenzo. Perché a quel signore lì non si può dire niente (a Insigne, ndr). Ma se mi dite di Leao…”