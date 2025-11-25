Lobotka compie gli anni, SSC Napoli: "Buon compleanno Stani!"

Compleanno in casa azzurra. Stanislav Lobotka compie 31 anni. La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato questo messaggio di auguri per lo slovacco: "Il centrocampista del Napoli è nato il 25 novembre 1994 a Trencin (Slovacchia). A Lobotka vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Lobotka è alla settima stagione al Napoli contando 210 presenze. Il suo esordio il 21 gennaio 2020 nel match di Coppa Italia vinto 1-0 sulla Lazio. Ha segnato la prima rete in azzurro il 15 maggio 2022 in Napoli-Genoa 3-0. Lobotka ha contribuito alla conquista del terzo e del quarto scudetto. Buon compleanno Stani!"