Maradona, il profilo ufficiale: "Tante volte mi hanno ucciso, eppure sono ancora qui"

Oggi alle 09:50Dai social
di Arturo Minervini

"Tante volte mi hanno ucciso, tante volte sono morto, eppure sono ancora qui, resuscitando".

Questo è il messaggio che si legge sul profilo Instagram ufficiale Instagram di Diego Armando Maradona, nel giorno del quinto anniversario della sua scomparsa del Pibe de Oro che mai sarà dimenticato dal popolo del pallone.