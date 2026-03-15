Lecce, Banda sta meglio: "Voglio farlo sapere a tutti. Grazie del supporto"

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L'attaccante del Lecce Lameck Banda sta meglio, la paura nata nel corso della partita dei salentini ieri sul campo del Napoli è ormai alle spalle. Accasciatosi al suolo da solo, l'esterno zambiano del Lecce è stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario presente sul campo da gioco, venendo in seguito trasportato all'ospedale Cardarelli.

Gli accertamenti ai quali si è sottoposto Banda nella mattinata di oggi hanno dato per fortuna esito negativo, tanto che il calciatore è stato immediatamente dimesso dalla struttura ospedaliera di Napoli. Adesso lo attendono di nuovo a Lecce.

Dopo la dimissione dall'ospedale, lo stesso Banda ci ha tenuto a diffondere un messaggio sul suo profilo Instagram: "Grazie davvero tanto a tutti quelli che mi hanno controllato e mi hanno inviato messaggi di supporto. Apprezzo realmente l'amore e la preoccupazione. Voglio far sapere a tutti che sto bene e rimango positivo. Le vostre preghiere e gli incoraggiamenti significano molto per me".