Lite Neymar-Donnarumma? Il brasiliano pubblica chat con l'azzurro e attacca la stampa

© foto di Federico Titone

Dopo la clamorosa eliminazione subita ieri sera contro il Real Madrid, il Paris Saint-Germain si lecca le ferite ed è chiamato anche a rispondere ad alcune clamorose indiscrezioni riportate dai media spagnoli, che hanno accusato il presidente Al-Khelaifi di aver fatto una vera e propria sceneggiata negli spogliatoi del Bernabeu, con tanto di urla, e che hanno parlato di una clamorosa lite che sarebbe scoppiata tra Neymar e Gianluigi Donnarumma. Episodio, quest'ultimo, smentito dai diretti interessati, in particolare dal brasiliano, che ha pubblicato due storie su Instagram in cui ha mostrato la conversazione su Whatsapp avuta col portiere azzurro e ha attaccato i giornalisti.

Nella chat si nota il messaggio di Donnarumma, che ha inoltrato al compagno di squadra l'articolo di Marca in cui si parla dell'alterco, commentandolo: "Ciao Ney. Scusa per ieri. Questa notizia è inaccettabile". L'ex giocatore del Barcellona ha risposto: "Tranquillo. Nel calcio può succedere. Siamo una squadra e siamo con te. Sei ancora molto giovane e vincerai tante cose. Rialzati e continua così. Un abbraccio". Nella storia successiva, invece, Neymar si è rivolto direttamente ai giornalisti: "Odio commentare qui le notizie, ma quella del post precedente è una menzogna. Non c'è stata nessuna lotta nello spogliatoio! Giornalisti incompetenti che vogliono farsi pubblicità, ritentate la prossima volta, ok?"