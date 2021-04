“Lo sa che non gioca più col Napoli?”, “Rimpatriata imbarazzante”: Reina criticato dai laziali

Pepe Reina, portiere della Lazio ed ex Napoli sotto bersaglio sui social biancocelesti. Lo spagnolo è fortemente criticato dai tifosi laziali per via dei gol subiti contro gli azzurri e per la manita ricevuta. In particolare Reina non è parso irreprensibile in diverse circostanze. “Lo sa che non gioca più col Napoli?” “Rimpatriata imbarazzante”, questi alcuni dei messaggi sui social della Lazio contro il portiere spagnolo.