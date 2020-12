“Lozano accelera come Perez”, il Napoli infiamma i messicani nel giorno del trionfo in F1

Sergio Pérez , detto Checo, pilota messicano della Racing Pointm, ha vinto oggi il Gran Premio del Sakhir, primo successo in Formula 1. L'account Twitter del Napoli ha voluto celebrare questa vittoria facendo un parallelismo con le sgasate in campo dell'attaccante messicano Hirving Lozano, che oggi ha siglato il gol del 2-0 nella trasferta vinta a Crotone: "Chucky accelera e vince come Checo Pérez!"

¡Chucky acelera y gana como Checo Pérez! 🇲🇽 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ti5uURq7qG — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 6, 2020