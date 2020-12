Lozano già meglio dell'anno scorso, 5 gol in Serie A contro 4

Hirving Lozano è andato a segno anche oggi nella vittoria del Napoli, 4-0 a Crotone. Come ha rimarcato l'account Twitter del Napoli, il messicano con il gol siglato già superato lo score di reti della passata stagione. El Chucky infatti ha siglato cinque reti, in nove presenze in Serie A, contro le quattro in ventisei apparizioni della passata stagione.

