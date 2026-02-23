Video L'ironia esilarante di Iodice: dopo il furto di Bergamo chiama direttamente... la Polizia!

vedi letture

Peppe Iodice, celebre comico napoletano, dopo il furto subito dal Napoli a Bergamo ha pubblicato un video ironico in cui finge di chiamare direttamente la Polizia: "Pronto, forze dell'ordine? Volevo denunciare un furto subito da me e svariate persone. L'episodio è avvenuto a Bergamo, non so se Alta o Basssa, Bergamo in mezzo. Intorno alle 16. Li abbiamo riconosciuti, erano a volto scoperto, vestiti di giallo. Di solito i furfanti si vestono di nero, questi invece forse per il periodo di Carnevale si sono vestiti di giallo. Eravamo rilassati, avevamo il cuore pulito, ma questi ce l'hanno messo…

Uno di loro aveva anche il fischietto in bocca. Non era il parcheggiatore, altrimenti me ne sarei accorto. Il capo della banda aveva i capelli alla Bobby Solo e noi abbiamo avuto una lacrima sul viso. Se erano armati? In qualche modo sì, era un Var armato. Se dobbiamo subire tutto questo, l'attività la chiudiamo e andiamo a farci le ferie".