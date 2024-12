Foto Maglia autografata per i Cleveland Cavaliers, la SSCNapoli: "Benvenuti in famiglia"

Kenny Atkinson, coach dei Cleveland Cavaliers e José Manuel Calderón, ex stella della franchigia Nba, hanno ricevuto in dono una maglia del Napoli autografata da tutta la squadra. I due membri dei Cavaliers sono stati immortalati con la maglia azzurra numero 24, lo scatto è stato pubblicato sui propri canali social dalla SSCNapoli, che ha scritto: "Da Napoli a Cleveland: benvenuti in famiglia coach Atkinson e José Manuel Calderón".