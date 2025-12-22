Video

Rrahmani l'ha rifatto: "Sono qui con un altro amico. Non è Elmas..."

Oggi alle 23:00Dai social
di Davide Baratto

Amir Rrahmani l'ha fatto di nuovo. Il difensore kosovaro, tramite un video sul suo profilo Instagram, ha riprodotto la stessa esultanza che aveva fatto in occasione dello Scudetto a giugno: "Stasera sono qui con un altro amico...

non questo (inquadrando Elmas, ndr), ma questo (inquadrando il trofeo, ndr)!". Di seguito il video.