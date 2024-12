Mazzocchi saluta il 2024: “Grazie per averci donato la stella più bella”

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, pubblica un post di auguri per il nuovo anno sul proprio profilo Instagram: "Grazie 2024 per averci donato la stella più bella della nostra vita (CLARISSA) papà ti augura una vita piena di grandi emozioni, più grandi di come le ho vissute e sto vivendo io.

Il mio pensiero va come ogni anno anche a chi non può essere presente alla tavola dei suoi cari, a chi sta trascorrendo queste giornate in ospedale e a chi le sta vivendo in strada. Che Dio possa donare a voi la forza di non mollare mai Che questo 2025 vi aiuti a trovare la chiave per essere felici in eterno".