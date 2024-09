McTominay dispiaciuto dopo il ko della Scozia, sui social centinaia di napoletani commentano

La Scozia 2-1 perde nei minuti finali contro il Portogallo nel match del Gruppo A di Nations League, dopo essere passata in vantaggio grazie ad una rete di Scott McTominay.

Proprio il centrocampista del Napoli commenta su Instagram la sconfitta: "Siamo giù ma dobbiamo fidarci del processo di miglioramento come abbiamo dimostrato in questi due ultimi giochi. Grazie ai tifosi in trasferta per l'incredibile supporto". A commentare il post tantissimi tifosi napoletani che si complimentano con lo scozzese. "Come sei forte!", "Non vedo l’ora di vederti all’opera con la maglia azzurra", "Fenomeno!", "Conserva qualche gol anche per il Napoli", questi alcuni commenti dei supporters azzurri.