McTominay e Gilmour, gli auguri della Scozia: "Sappiamo già che stanno bene in blu"

Due centrocampisti scozzesi sono stati in ordine di tempo gli ultimi acquisti del calciomercato estivo del Napoli: Scott McTominay e Billy Gilmour prelevati a titolo definitivo rispettivamente dal Manchester United e Brighton.

La nazionale scozzese ha dedicato un post social ai due calciatori della Tartan Army: "Sappiamo già che stanno bene in blu, buona fortuna, Scott McTominay e Billy Gilmour".

➕ @sscnapoli



We already know they look good in blue 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Buona fortuna, @mctominay10 and @billygilmourrr 🇮🇹 pic.twitter.com/UlJ3Tm3iwm