Meret esulta sui social: “Vittoria, clean sheet e 100 presenze in Serie A”

Scrive così Alex Meret sui social all’indomani del 3-0 del Napoli alla Cremonese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Vittoria, clean sheet e 100 presenze in Serie A”. Scrive così Alex Meret sui social all’indomani del 3-0 del Napoli alla Cremonese. Il portiere azzurro ha espresso tutta la sua gioia per i tre punti guadagnati, l’ennesimo clean sheet stagionale e il traguardo delle 100 presenze in Serie A.