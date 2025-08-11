Meret saluta Raspadori: "Mi mancherai amico mio, in bocca al lupo!"

vedi letture

Giacomo Raspadori si è ufficialmente trasferito dal Napoli all'Atletico Madrid: dopo tre stagioni in azzurro e due Scudetti vinti, l'addio di Jack non ha potuto che smuovere i cuori dei tifosi, e non solo. Chiaramente anche molti dei suoi compagni di squadra ci hanno tenuto a salutarlo con un messaggio sui social, il capitano portiere Alex Meret sulle story Instagram scrive: "Mi mancherai amico mio, un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura!".