“Merita più spazio”, “Può far rifiatare Anguissa”, i tifosi elogiano Cajuste che convince tutti

© foto di www.imagephotoagency.it

Jens Cajuste ha convinto proprio tutti dopo la sua prestazione di Verona. Il centrocampista del Napoli, impiegato ieri da Garcia nel ruolo di Anguissa, è stato tra i migliori in campo dimostrando tutte le sue doti di interditore ma anche buone qualità tecniche e di inserimento in attacco. La prova dello svedese è stata molto apprezzata, non solo dai quotidiani che lo hanno premaiato con una valanga di 7, ma anche dai tifosi azzurri, che hanno inondato i social di commenti positivi: "Merita più spazio”, “Può far rifiatare Anguissa”.