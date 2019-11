"Mertens spera nel rinnovo", spunta il like di Dries su Instagram

Nell'era dei social è chiaro che qualsiasi virgola può rappresentare un indizio chiave per alcune situazione delicate. Una di queste è sicuramente quella di Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli ed un futuro tutt'altro che chiaro all'orizzonte. Sulla volontà del giocatore, che già in passato aveva dichiarato di voler restare in azzurro, sembra arrivino ulteriori conferme: l'attaccante belga, infatti, ha evidenziato con un "mi piace" un post su Instagram di Sky Sport, che richiamava proprio alla notizia secondo la quale lo stesso Mertens starebbe continuando a nutrire speranze di rinnovo con il Napoli.