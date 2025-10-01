De Bruyne, il broncio è andato via! Il Mattino: "Lascia intendere di essere permaloso"

Un Kevin De Bruyne col broncio dopo il cambio col Milan e il disappunto mostrato per la scelta di Antonio Conte. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta così i giorni successivi alla sconfitta di San Siro del centrocampista belga: "L’amnistia contiana è calata sul capo di Kevin ma questo già lunedì.

De Bruyne lascia intendere in queste ore di essere un tipo piuttosto permaloso, a dire il vero. In fondo il broncio che ha tenuto per tutta la giornata di lunedì è andato via: non avrebbe senso mantenere il punto. Però nella sua villa sul litorale domizio sono state frenetiche le visite dei suoi amici napoletani, pronti a placare la sua delusione e la sua perplessità. Sono state ore particolari, perché i due cambi con Manchester (il peccato originale) e Milan sono stati vissuti male dall’ex City".