Min. Sport Abodi contro Ultras Napoli: “Inaccettabili risse delinquenziali in Curva!”

Dopo gli scontri in Curva B al Maradona durante Napoli-Milan e i cori razzisti all'Olimpico nei confronti di Stankovic, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha scritto su Twitter: "Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i cori razzisti, tutti!".